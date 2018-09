Da un paio di sere, il centro storico di Isernia, da Piazza Santa Maria delle Monache alla Chiesa di San Pietro Celestino, è completamente al buio. La segnalazione arriva da social e la riportiamo volentieri. Con con il settembre isernino in corso questo non è di certo un buon biglietto da visita per chi vorrà trascorrere delle serate nella parte antica di Isernia. Oltre a rappresentare un problema per la sicurezza dei residenti nella zona in questione. Ma cosa si attende per ripristinare l’illuminazione pubblica? Giriamo questa domanda a chi di dovere nella speranza che si intervenga con la massima celerità.