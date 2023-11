di T.A.

DOPO L’AUDITORIUM ANCHE IL RIAPERTO CINE/TEATRO “IL PROSCENIO” PRESENTA SABATO 18 NOVEMBRE “ACCADEMIA 1953”, DRAMMATIZZAZIONE IN CINQUE SCENE DI EMILIA VITULLO

Una città, Isernia, tutta “presa” dal teatro ! E’ quanto viene da pensare visto quanto in atto nel capoluogo di provincia. In effetti non solo l’Auditorium Unità d’Italia che continua ad ospitare personaggi di spicco dello spettacolo italiano, incassando ottimo riscontro popolare, coi vari Uccio appena applaudito, a breve Enrico Brignano che di sicuro sarà un gran successo data la vis comica dell’attore e col nuovo anno Biagio Izzo, altro esilarante interprete. Scende adesso in campo anche il neo cine/teatro Il Proscenio che sabato 18 novembre (h 18.00) presenterà “Accademia 1953”, drammatizzazione in cinque scene di Emilia Vitullo. I personaggi saranno interpretati dai soci dell’A.I.C., ossia Orio Vergani/Pino Minutillo, Mimì/Anna Scafati, Michele Guido Franci/Pasquale Marcucci, Massimo Alberini/Antonio Valerio, Vincenzo Bonassisi/Francesco Di Nucci, Luigi Volpicelli/Dario Ottaviano, Nero Donà Delle Rose/ Giovanni Di Nucci, Dino Villani/Agostino Longobardi e Cameriere/Luigi Cimorelli. Scene di Compagnia Cast, costumi di Emilia Leone e regia di Emilia Vitullo. I testi sono liberamente tratti da Collana di cultura gastronomica, Cinquant’anni di cultura da tavola e da Quaderni dell’Accademia editi dall’Accademia Italiana della Cucina.