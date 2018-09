Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato tesa a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti in città.

Nel corso della quotidiana attività di controllo del territorio, due agenti della Squadra Volanti hanno sottoposto a controllo alcuni giovani fermi nelle adiacenze del terminal degli autobus: uno, in particolare, ha mostrato un atteggiamento sospetto e, terminato il controllo, si è allontanato velocemente.

Gli Agenti non lo hanno perso di vista e il giovane, non accorgendosi di essere osservato, è tornato sui suoi passi, dirigendosi furtivamente verso una pedana utilizzata per acrobazie sugli skateboard e, dopo essersi guardato intorno con circospezione, ha prelevato alcuni involucri nascosti alla base della stessa.

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto, bloccando il suo tentativo di fuga. In tasca aveva diverse dosi di marijuana, per un totale di 10 grammi, e la somma di 30 euro. Il giovane, 25enne cittadino nigeriano, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.