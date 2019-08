Nel corso di servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, maggiormente rafforzati nel week-end, i Carabinieri della Compagnia di Isernia hanno segnalato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo tre giovani assuntori di droghe che in separate occasioni sono stati sorpresi in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish.

La droga è stata quindi sottoposta a sequestro ed a carico dei giovani è stato avviato l’iter amministrativo previsto dalla normativa vigente in materia. A tal proposito i Carabinieri di Isernia ricordano che in Italia la detenzione di sostanza stupefacente, a qualsiasi titolo (uso personale o spaccio) è vietata e regolamentata dal DPR 309/90 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

La detenzione per uso personale di stupefacenti comporta, come nei casi contestati, la segnalazione all’Autorità Amministrativa del trasgressore e l’attivazione del procedimento sanzionatorio che puo’ prevedere, tra l’altro, la sospensione o divieto di ottenere la patente di guida, oppure il porto d’armi, oppure il passaporto e la carta d’identità per andare all’estero, o anche il permesso di soggiorno (per chi non è cittadino italiano).