Nella mattinata odierna, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Isernia, nell’ambito dell’attività di prevenzione tesa al rispetto delle norme che regolano il trasporto degli alimenti su strada, hanno eseguito una serie di controlli agroalimentari nell’ambito di questa provincia, in particolare nel centro di questo capoluogo e nei pressi di Carpinone.

Nello specifico, due commercianti, rispettivamente di origini molisane e campane sono stati fermati alla guida dei rispettivi furgoni nel cui interno trasportavano prodotti alimentari, senza che avessero presentato la dichiarazione di aggiornamento di inizio dell’attività per il trasporto di alimenti. Gli interessati sono stati entrambi sanzionati in via amministrativa con una multa di mille euro ciascuno.