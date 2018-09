Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, con ordinanza n. 172/2018, ha disposto il divieto di utilizzo ai fini didattici di alcuni edifici scolastici dal 13 al 16 settembre.

Questi i plessi oggetto dell’ordinanza:

– scuola Tagliente di San Lazzaro

– ex centro anziani di San Leucio

– nuovo polo di San Leucio

– fabbricato colorato di San Leucio

– ex V settore in località Acqua Solfurea.

La decisione è stata presa per dare positiva risposta alla richieste fatte pervenire in tal senso dai dirigenti degli istituti comprensivi “San Giovanni Bosco” e “Giovanni XXIII”, finalizzate alla necessità di ultimare le operazioni di trasloco e per ragioni legate ai pareri dell’ASREM e dei VV.F. o alla predisposizione dei piani di evacuazione.