È tornata a far scorrere acqua, dopo diversi anni, la storica Fonte di Vico Giobbe, che si trova nei pressi della Cattedrale di Isernia, in un larghetto che immette, appunto, sul vicolo intitolato a Giobbe (Giove). La fontana è ad unica cannella d’acqua e si compone di due vasche in pietra biancastra, una grande e l’altra di minori dimensioni.