Il terremoto non va in vacanza! Si susseguono le scosse di una certa intensità nell’area del basso Molise e si avvertono distintamente anche nel resto della Regione. Piena solidarietà alla popolazione colpita in questi giorni, comprendiamo bene quanto sia angosciante vivere in uno stato di incertezza e fragilità.

Il Sindaco di Campobasso ha disposto la chiusura delle scuole per le necessarie verifiche, un atto di responsabilità che chiediamo venga assunto URGENTEMENTE anche dal Presidente Coia per gli Istituti Superiori della Provincia di Isernia. Il Comitato Scuole Sicure per Isernia e la Consulta Provinciale degli Studenti avevano chiesto già ad aprile tutta la documentazione relativa agli Istituti della Provincia, naturalmente senza ottenere alcuna risposta se non una laconica comunicazione di aver partecipato al bando per i fondi per le verifiche strutturali, previste dalla normativa di recente approvazione. Fondi a quanto pare assegnati, stando alle notizie di stampa, ma di cui concretamente non si è saputo più nulla.

Bene, questo è il momento di utilizzarli e anche un po’ in fretta, perché l’inizio del prossimo anno scolastico si avvicina e il terremoto di questi giorni impone un controllo alle strutture che, ricordiamo, risalgono agli anni 60 e di cui noi non abbiamo alcuna documentazione – la Provincia speriamo di sì, pur rifiutandosi, incomprensibilmente, di assolvere alle legittime richieste dei genitori e degli studenti-.

Al di là degli aspetti burocratici che saranno analizzati in altra sede, facciamo appello al senso di responsabilità del Presidente Coia, che non ignori ancora questa nostra richiesta e che disponga al più presto le verifiche necessarie, convocando inoltre un Consiglio Provinciale monotematico sull’argomento scuole per illustrare a tutti gli interessati le criticità, i progetti e la tempistica delle soluzioni.

Analogo appello lo rivolgiamo a tutti Consiglieri Provinciali e al Sindaco di Isernia, nella sua veste di Responsabile della Protezione Civile.

A loro tutti sta la volontà e la capacità di coinvolgere le più alte cariche Regionali che potranno intervenire facendosi carico, in tempi brevissimi, di soluzioni alternative che chiediamo ormai da troppo tempo.

COMITATO SCUOLE SICURE PER ISERNIA

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI