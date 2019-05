Terminata la raccolta firme contro le strisce blu, Bruno (CPI): “oltre 300 firme raccolte grazie all’impegno dei cittadini. Ora le presenteremo al prossimo consiglio comunale”.

Si è conclusa ad Isernia la raccolta firme per chiedere l’annullamento della delibera di assegnazione del servizio di gestione delle strisce blu, che aveva generato fortissime polemiche da parte della cittadinanza ed aveva portato alla sospensione del servizio.

“Siamo lieti di aver contribuito a far sì che la voce dei cittadini non possa più essere ignorata” afferma in una nota Francesca Bruno, consigliere comunale di CasaPound Italia, che ha supportato la raccolta firme.

“In queste settimane – prosegue Bruno – sono state raccolte oltre 300 firme, grazie alla collaborazione dei tantissimi isernini che hanno esposto i moduli nei loro esercizi commerciali.

Ora il mio compito sarà portarle sui banchi del consiglio comunale, affinché questa amministrazione non possa più far finta di non conoscere quale è la reale volontà dei cittadini”.