Ancora un tentativo di suicidio nel capoluogo pentro. Nel pomeriggio di oggi, una giovane donna, ha tentato di farla finita lanciandosi dal ponte ‘Cardarelli.

Fortunatamente, non è riuscita nel suo intento grazie ai soccorritori che le hanno impedito di compiere l’insano gesto. Una volta messa in sicurezza, la donna è stato accompagnata al ‘Veneziale’ per gli accertamenti del caso. Sembra, però, che non sia la prima volta che tenti di compiere l’estremo gesto. Sul posto sono interventi i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine.