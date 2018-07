Da oggi è operativo anche sul territorio della provincia della Questura di Isernia un applicazione del sistema “Mercurio”. Come in molte altre Questure di tutto il territorio nazionale, anche quest’ufficio, da oggi, potrà avvalersi di questa strumentazione grazie ad una partnership con un azienda isernina che si occupa di sistemi elettrici e connessioni wireless che ha dotato l’ UPG e SP di nr.5 Tablet 10“ di ultima generazione con connessione 4g che verranno utilizzati dagli operatori di volante.

Quindi, da oggi, questa risorsa verrà messa a disposizione delle volanti e permetterà una velocizzazione delle procedure di controllo ed uno snellimento delle operazioni di interrogazione in banca dati delle Forze di Polizia a tutto benefìcio del cittadino fermato che vedrà ridursi i tempi di attesa per ogni controllo. Inoltre sarà possibile effettuare più interrogazioni contestuali mantenendo sempre liberi i canali di comunicazione via radio con l’operatore del 113 presente in Sala Operativa.

Questa dotazione rappresenta un’anticipazione di un sistema molto più complesso e completo che si chiama “MERCURIO” di cui saranno dotate tutte le volanti entro la fine del 2018 inizio dell’anno 2019 e che sono in uso, inizialmente in via sperimentale, alle auto di servizio dei vari Reparti Prevenzione Crimine e alle volanti di alcune città pilota come Napoli, Roma e Milano.

La strumentazione “MERCURIO” costituita da un tablet ed una telecamera, prevede il cablaggio di ogni singola auto ad un costo di 5.000,00 euro per ogni singola vettura in servizio di controllo del territorio. Con il progetto TABLET, oltre all’esborso iniziale da parte della ditta isernina non ci sono altri costi né oneri a carico dell’Amministrazione se non quelli corrispondenti al lavoro ed alla buona volontà di tutti i soggetti coinvolti, dai tecnici del Ministero ai colleghi della Sala Operativa ed in particolare al personale delle Volanti che ha fortemente voluto realizzare questo ambizioso progetto e che potrà avvalersi di un ulteriore sistema per poter migliorare la infaticabile opera che tutti i giorni svolge mettendosi al servizio del bene pubblico e della sicurezza di tutti i cittadini di questa Provincia.

Innanzitutto i tablet in possesso, da oggi, delle volanti sul territorio sono normalissimi tablet, con qualche piccola particolarità. Ogni qualvolta la volante esce dalla Questura, per iniziare il turno di servizio, si “logga” ed associa il tablet (dotato di sim card 4g per comunicare) alla centrale operativa. In tal modo l’operatore della sala operativa conosce puntualmente dove si trova l’apparecchiatura e quindi anche la volante. Il tablet presenta delle funzionalità ridotte rispetto a quelle normali, non si può navigare in internet, molte funzioni sono bloccate onde evitare possibili cause di distrazione agli operatori in servizio, ma ben può essere utilizzato per fare riprese video, fotografie, file audio ed altro (sempre nel rispetto della privacy e per soli fini di Polizia).

Presenta diverse applicazioni “personalizzate” da parte del Servizio Controllo del territorio del Ministero, in particolare la possibilità pe l’operatore di accedere immediatamente alla banca dati delle Forze di Polizia, della Motorizzazione, per ciò che concerne il controllo dei veicoli e delle relative targhe, nonché alla banca dati ANIA per la copertura assicurativa dei veicoli, in più, permette agli operatori di inviare e ricevere messaggi di testo con la locale Sala Operativa. Infine condividere, anche grazie all’applicazione YOUPOL, le informazioni con gli equipaggi dell’ UPG e SP presenti sul territorio in tempo reale. Tale tecnologia è implementabile in qualsiasi momento..

Con l’utilizzo di questa strumentazione tecnologica, si avrà una velocizzazione dei controlli, minori tempi di attesa del cittadino ed una maggiore rapidità di comunicazione tra gli operatori presenti su strada la sala operativa abbattendo i tempi di attesa con relativi problemi connessi permettendo così l’aumento degli standard di sicurezza e di tempestività, concetti a cui la nostra attività deve sempre improntarsi.