Di Giacomo (CPI): “La popolazione sostenga il suo l’eroico sforzo per contrastare la diffusione del coronavirus”.

‘Onore al personale medico-sanitario italiano’. E’ questo il testo dello striscione affisso da CasaPound Italia ad Isernia per omaggiare gli straordinari sforzi compiuto da medici e paramedici italiani nelle aree focolaio del contagio da coronavirus in Italia ed in tutto il territorio nazionale.

“In queste difficili ore, di fronte alle incertezze della classe politica ed allo smarrimento di tanti, vi è una luce che brilla nel buio: è quella del personale medico-sanitario italiano, che combatte una lotta senza quartiere per salvare le vite dei contagiati da coronavirus” così Agostino Di Giacomo, responsabile di CasaPound Italia per il Molise, in una nota.

“Di fronte al loro eroico sforzo – prosegue Di Giacomo – anche noi cittadini abbiamo il dovere di fare la nostra parte, attenendoci scrupolosamente alle normative dei decreti ed alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità per i comportamenti personali: lavare spesso le mani, evitare assembramenti, mantenere una distanza di sicurezza di minimo un metro, e quanto altro sarà deciso in merito.

Così tutti insieme riusciremo a sconfiggere questa grave minaccia per la nostra comunità nazionale, e salvaguarderemo le vite specie dei nostri compatrioti più fragili”.