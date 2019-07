LA POLITICA PER I PIU’ FORTI!

Quella messa in atto dall’amministrazione comunale di Isernia, certamente rappresenta l’espressione massima della messa in scena della politica a favore del privato, del più forte! Potremmo citare casi e casi, ma l’ultimo in ordine di tempo, raggiunge vette ardite ed inesplorate fino ad oggi, la possibilità ad un’impresa, nemmeno locale, di togliere dalle tasche degli isernini fior di quattrini per parcheggiare le auto!

Un balzello della durata record di 15 anni, cosa mai vista, a fronte di inesistenti necessità e zero servizi resi alla popolazione da parte di un’amministrazione figlia di quel neo liberismo Berlusconiano quasi morto ovunque, ma che ad Isernia si è capaci di tenere in vita sfidando le leggi del buonsenso e della logica! Ma l’ultimo atto di Giunta, a ridosso di un Consiglio comunale, rasenta l’incoscienza, ma certamente incarna quella politica del non rispetto e dello spregio nei confronti degli eletti e dei cittadini tutti.

Abbiamo dato mandato al legale del Comitato, affinché si adoperi per eliminare ogni traccia possibile di scorrettezze e illegalità e di andare fino in fondo affinché si faccia chiarezza (la stessa promessa dal sindaco ma mai arrivata!) su tutti gli aspetti più reconditi ed inquietanti di questa sporca vicenda messa in campo per aggravare notevolmente la già precaria situazione dell’economia dei cittadini del capoluogo pentro.

Pertanto, mercoledì 10 luglio, alle ore 10.30, presso lo studio dell’avvocato Oreste Scurti del foro cittadino sito in corso Marcelli 319, terremo una conferenza stampa per illustrare alle SS.LL. tutti gli aspetti della questione “strisce blu” e per rendere noti i punti salienti della diffida inoltrata in giornata al Sindaco di Isernia, alla Giunta e all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

I portavoce

Enzo Bongiovanni

Emilio Izzo