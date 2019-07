La Giunta comunale di Isernia ha dato il via libera ai famigerati parcheggi a pagamento. Saranno 867 gli stalli, 105 parcheggi in meno rispetto a quanto previsto dal bando, ma in più 40 quelli deliberati dal Consiglio comunale.

Ora si attende solo l’ordinanza del sindaco d’Apollonio per l’attivazione del servizio. Dopo tre mesi di caos l’annosa vicenda dovrebbe chiudersi a breve. Ma a quanto sembra i cittadini sono già sul piede di guerra per evitare il nuovo ‘balzello’. A questo punto si attendono anche le mosse del Comitato ‘No strisce blu’. Storia chiusa? Non resta che attendere cosa accadrà nei prossimi mesi.

Ecco la nuova mappa dei futuri stalli a pagamento coperti e scoperti:

1) Largo Cappuccini n. 32

2) Via Occidentale – Piazza A. d’Isernia – Corso Marcelli n. 50

3) Piazza Tedeschi – Corso Garibaldi 1 – Corso Garibaldi 2 – Via E. d’Isernia n. 108

4) Via E. De Nicola n. 18

5) Via De Gasperi n. 31

6) Via Farinacci n. 22

7) Via G. Berta n. 71

8) Piazza della Repubblica – Corso Garibaldi 3 – 4 n. 78

9) Via Umbria 1 – Via Umbria 2 n. 96

10) Via Molise – Via Lazio n. 57

11) Corso Risorgimento n. 107

12) Via XXIV Maggio – Via Gorizia – Via F. Petrarca n. 63

13) Via Giovanni XXIII n. 9

14) Via E. Ponzio n. 15

15) Parcheggio coperto Auditorium n. 75

16) Parcheggio coperto Via Berta n. 35

Totale generale parcheggi n. 827

La suddivisione del territorio comunale in n. 5 “Ambiti” per la gestione degli abbonamenti agevolati sugli stalli identificati di “lunga sosta”, sia scoperti che coperti, prevedente i seguenti tipi di abbonamento:

– stalli scoperti lunga sosta € 20,00 mensili;

– stalli scoperti lunga sosta € 100,00 semestrali;

– stalli scoperti lunga sosta € 180,00 annuale;

– stalli coperti lunga sosta € 35,00 mensili.

Clicca sul link per leggere il testo integrale della delibera

http://isernia.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=10610089&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio