Una giornata dedicata a riconoscimenti e premiazioni ad Isernia. L’evento “Stelle di Natale: un anno di sport, una vita per lo sport”, organizzato dalla delegazione pentra del Coni guidata da Elisabetta Lancellotta, ha dato lustro ad atleti, tecnici e società.

Nell’aula magna dell’istituto ‘Fermi’ spazio alle stelle al merito sportivo (assegnate dal Coni nazionale) e alle medaglie al valore atletico. In particolare, su segnalazione del Cip Molise premiati gli atleti Maria Josè Giorio, per aver conquistato l’argento nel getto del peso, e Giuseppe Maurizio, per aver strappato il terzo posto ai Campionati italiani di badminton.

In qualità di tecnici, invece, protagoniste Ivana Di Pilla e Gabriella Di Berardo, allenatrici proprio di getto del peso e di badminton. “Una iniziativa emozionante – ha commentato il presidente del Cip Molise, Donatella Perrella – Un modo per valorizzare ancor di più i nostri atleti, esempio di costanza, forza e coraggio”