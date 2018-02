A causa di alcuni lavori di ristrutturazione della ex sede del V Settore (località Acqua solfurea), i cittadini iscritti nelle liste elettorali della sezione n. 19, in occasione delle elezioni politiche che avranno luogo il prossimo 4 marzo, voteranno nel plesso scolastico “San Lazzaro”, in via Aldo Moro, dove la predetta sezione elettorale è stata trasferita temporaneamente. Si precisa che non c’è necessità di modificare la tessera elettorale, trattandosi di spostamento di carattere temporaneo.