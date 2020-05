Apprendo dagli organi di informazione di una lettera aperta rivolta al sottoscritto e riguardante proposte a sostegno delle attività economiche.

Ringrazio le minoranze per il loro contributo e sono lieto di constatare che il lavoro messo in campo dall’Amministrazione, e già preannunciato con nota stampa dello scorso 28 aprile, finalizzato ad individuare ogni possibile forma di sostegno alle attività economiche, soprattutto del settore della somministrazione, abbia trovato la loro condivisione.

Come comunicato nei giorni scorsi, anche a seguito dell’incontro tenuto con i rappresentanti delle predette attività economiche, diverse di queste proposte sono al vaglio sotto il profilo della fattibilità tecnica, economica e amministrativa, anche derogando dalle vigenti disposizioni in materia e si sta predisponendo quanto necessario per renderle realizzabili (dalle modalità per la concessione, ove possibile, di aree esterne per l’occupazione di suolo pubblico alla possibilità di altre forme di sostegno).

Auspichiamo anche in un intervento del Governo centrale in occasione del provvedimento normativo di imminente emanazione, che possa consentire agli enti locali di avere una maggiore flessibilità nell’assumere decisioni in deroga. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i titolari delle attività che, in un momento per loro e dunque per tutti noi così complesso, già da giorni sono in costante contatto con l’amministrazione comunale per condividere ogni iniziativa possibile.