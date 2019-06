Quella che si voleva far passare come una banalità, giorno per giorno sta assumendo contorni di una storia che definire illecita sarebbe riduttivo! Abbiamo studiate le “carte” come si suol dire, il carteggio relativo a tutta la vicenda “soste blu” e quello che ne è emerso può portare ad una sola conclusione, la stessa che sveleremo durante la conferenza stampa-sit in che terremo domani giovedì 13 giugno davanti a Palazzo San Francesco sede dell’amministrazione comunale di Isernia, a partire dalle ore 10.30, appuntamento da non perdere!

I portavoce

Enzo Bongiovanni

Emilio Izzo