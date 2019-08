Il Comune di Isernia rende noto che è stato attivato il servizio “Telepass Pay” per il pagamento, tramite app, delle soste contrassegnate dalle strisce blu. L’app che consente di posteggiare da tutti i parcheggi in struttura dei partner e pagare in un attimo senza necessità di monetine e parchimetri: basta accedere alla app valida sia dispositivi Android che iOs effettuando il telepass pay login, segnare inizio e fine della sosta ed effettuare il relativo pagamento, che sarà calcolato in base agli effettivi minuti di sosta. Si pagherà solo per quanto realmente il veicolo resterà parcheggiato.