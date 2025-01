di Redazione

Per lavori di manutenzione straordinaria ad opera della GRIM Scarl sulla rete cittadina del Comune di Isernia, il prossimo 27 gennaio (lunedì), sarà sospeso il flusso idrico sulla rete cittadina limitatamente alle seguenti strade, località e utenze:

Via Laurelli; o Corso Risorgimento nel tratto compreso tra l’incrocio di Via Sardegna e l’incrocio di Via Formichelli.

L’interruzione è prevista dalle ore 08:30 alle ore 13:00 del giorno lunedì 27 gennaio 2025.

Pertanto, si invitano i gentili utenti ad assumere tutti i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.