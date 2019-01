Si rende noto che con apposita ordinanza comunale è stato istituito, a decorrere dal 14 gennaio e in via sperimentale, il divieto di transito sulla traversa di accesso alla scuola elementare e media di via Umbria, dalle ore 8 alle ore 9 e dalle ore 12,45 alle ore 14 di tutti giorni della settimana, escluso i festivi, con la sola eccezione per i mezzi adibiti al trasporto scolastico e per le vetture autorizzate al trasporto dei disabili, nonché per i mezzi di pubblica sicurezza e pronto soccorso.

Tale decisione è nata dalla circostanza che la traversa in questione, che è l’unico accesso ai plessi scolastici, viene quotidianamente interessata dalla popolazione studentesca, dai genitori e dal personale che opera negli istituti di via Umbria. Durante gli orari di ingresso/uscita dalle scuole, alla elevata presenza di pedoni si sovrappone l’intenso traffico veicolare con conseguente potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

Tutto ciò è stato segnalato sia dai genitori degli alunni che dai dirigenti scolastici, i quali hanno altresì rappresentato la necessità di riservare uno spazio sicuro agli scuolabus comunali, con particolare riguardo ai punti di salita/discesa degli studenti.