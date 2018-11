“Stamattina, come Comitato Scuole Sicure per Isernia, abbiamo depositato l’esposto in Procura -per il tramite della Questura- perché, nonostante tutti i tentativi posti in essere in questi ultimi due anni, non siamo riusciti ad ottenere tutta la documentazione, nè tutte le risposte, che abbiamo chiesto per tutti gli Istituti Superiori della Provincia di Isernia.

Riteniamo di aver diritto ad accedere alla documentazione che, senza ombra di dubbio, certifichi la sicurezza delle nostre scuole, quindi avendo percorso ormai tutte le strade del dialogo senza ottenere alcun diniego motivato, ci siamo rivolti a chi può decidere se quella documentazione può esserci consegnata o no.

Abbiamo anche chiesto che siano predisposte delle perizie tecniche, sperando così di ottenere anche un giudizio da un professionista terzo.

Confidiamo nell’attenzione che la Procura dedicherà al fascicolo che abbiamo depositato, dal momento che le scuole sono oggi una priorità e che la sicurezza dei nostri ragazzi non può e non deve subire i tempi della politica e della pubblica amministrazione”.