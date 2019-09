Fedeli a lutto per la scomparsa di monsignor Andrea Gemma. Il vescovo emerito si è spento questa mattina, lunedì 2 settembre, all’età di 88 anni. Le esequie avranno lugo presso il Centro ‘Don Orione’ di Roma Monte Mario, in via della Camilluccia 112.

Il 7 dicembre 1990 è stato nominato vescovo di Isernia-Venafro da papa Giovanni Paolo II. Dal 5 agosto 2006 è passato alla condizione di vescovo emerito di Isernia-Venafro, dopodiché ha preso residenza prima presso la Casa per anziani di Monteverde e poi presso il Centro Don Orione di Monte Mario a Roma.