Di recente, la seconda commissione consiliare del Comune di Isernia, nel vagliare alcune proposte migliorative della viabilità cittadina, ha posto l’attenzione su corso Marcelli, al fine di ottimizzare le possibilità di intervento in caso di emergenza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

In tale ottica, la Commissione ha deciso di estendere il senso unico di marcia “a scendere”, che attualmente va dall’arco di San Pietro fino a rampa Purgatorio, invertendo l’attuale senso unico di marca “a salire” nel tratto compreso fra piazza Pio IX e la predetta rampa Purgatorio.

A tal fine, è stata emessa apposita ordinanza a cui verrà data attuazione, in via sperimentale, non appena sarà stata installata la nuova segnaletica stradale. La medesima ordinanza prevede anche la rimodulazione degli stalli di sosta presenti su rampa Purgatorio e conferma l’attuale doppio senso di circolazione fra piazza Pio IX e via Sant’Ippolito.