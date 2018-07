Riceviamo e pubblichiamo

“ IN SENO AL PROBLEMA!”

COMITATO DI LOTTA PER LA DIFESA DEL REPARTO DI SENOLOGIA DELL’OSPEDALE CIVILE “F. VENEZIALE DI ISERNIA

Alla prima uscita ufficiale del Comitato, ieri mattina, sabato 28 luglio, bagno di folla al banchetto allestito in piazza Celestino V° ad Isernia per continuare la raccolta firme per scongiurare il tentativo di chiusura o ridimensionamento del reparto di senologia presso l’ospedale civile “F.Veneziale”. Ma l’occasione era e resta importante per veicolare la conoscenza del problema dei tumori al seno e per far conoscere all’opinione pubblica i contenuti della protesta che porteremo il prossimo martedì 31 luglio alle 10.30, davanti al consiglio regionale in via IV novembre a Campobasso, iniziativa tesa all’ascolto immediato e a risposte altrettanto celeri!

E dobbiamo dire che la gente ha risposto con generosità e convinzione e siamo certi che, nonostante il momento vacanziero, saremo in tanti! Sulla salute e sulla possibilità di conservare un reparto di eccellenza ad Isernia, non ci sono vacanze che tengono! Ci auguriamo altresì, che i rappresentanti degli enti territoriali, comuni e provincia in testa, vorranno accompagnarci fisicamente fino davanti e dentro il palazzo del consiglio! Partiremo alla volta di Campobasso ognuno con i mezzi che crede, auto, pullman pubblico, treni. Chi crede di unirsi alla nostra carovana spontanea, il punto di ritrovo è presso il parcheggio scoperto situato alle spalle del centro commerciale “In Piazza” alle 9.15.

LA SPOLIAZIONE DELLA CITTA’ DI ISERNIA E DELLA SUA PROVINCIA TERMINA QUI’, ABBIAMO ABBONDANTEMENTE DATO E DA QUESTO MOMENTO IN POI, NON SOLO STOPPEREMO QUALSIASI TENTATIVO DI SCIPPO, MA CHIEDEREMO INTERVENTI ATTI A RICOSTRUIRE IL TESSUTO DELL’INTERA PROVINCIA A PARTIRE PROPRIO DALL’OSPEDALE PUBBLICO!

Il portavoce

Emilio Izzo