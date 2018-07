Il Consiglio comunale di Isernia è stato convocato per mercoledì 1° agosto, alle ore 16, in “seduta aperta” (art. 27 del Regolamento consiliare).

Un solo argomento all’ordine del giorno:

SITUAZIONE STRUTTURE PUBBLICHE SCOLASTICHE. DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI ANCHE IN VISTA DELL’APERTURA DEL NUOVO PLESSO. INIZIATIVE INTRAPRESE DALL’AMMINISTRAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TUTTI GLI EDIFICI E PER LA TUTELA DEGLI ALUNNI.

Alla riunione dell’assise civica sono stati invitati anche il prefetto di Isernia, il dirigente scolastico regionale, i dirigenti scolastici della San Giovanni Bosco e della Giovanni XXIII, i presidenti dei consigli d’istituto dell’Andrea d’Isernia e della Giovanni XXIII, nonché la referente del comitato dei genitori.