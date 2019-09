L’assessore comunale al welfare, Pietro Paolo Di Perna, rende noto a tutti i soggetti interessati che, all’Albo Pretorio online del Comune di Isernia, è stato pubblicato l’Avviso riguardante le Sezioni Primavera per l’anno educativo 2019-2020.

L’Avviso è teso all’accoglimento di manifestazioni di interesse per progetti tesi all’ampliamento dell’offerta formativa rivolta ai bambini, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità e rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.

I progetti devono consistere nella realizzazione di servizi educativi per bambini dai 24 ai 36 mesi, e devono prevedere una ricettività minima e massima sia a tempo pieno che a tempo parziale, fissata rispettivamente in 5 e 20 posti-bambino, per un funzionamento non inferiore a 5 giorni a settimana, per almeno 6 ore al giorno, per 8 mesi consecutivi, nel periodo compreso dal 1° novembre 2019 al 31 agosto 2020.

«L’attuale amministrazione comunale – ha ricordato l’assessore Di Perna –, si sta distinguendo per l’intensa attività in tema di servizi sociali. Il Comune di Isernia e l’Ambito territoriale sociale di cui è capofila sono costantemente impegnati in iniziative che coinvolgono numerosi soggetti e che intendono migliorare le condizioni sociali e di vita di chi ne ha più bisogno. La sezione primavera – ha aggiunto l’assessore – è una di tali iniziative e consiste in uno speciale percorso pedagogico.

Fra i suoi obiettivi c’è quello di assicurare ai bambini un contesto educativo adatto alla loro età e adeguato alle esigenze delle loro famiglie. Tra i caratteri di una sezione primavera – ha concluso Di Perna – c’è sempre uno specifico programma basato sul concetto di apprendimento attraverso l’attenzione ai temi della creatività, del benessere, della corporeità, dell’immaginazione e dell’accompagnamento nell’uso delle prime forme di linguaggio».

Le manifestazioni di interesse per l’Avviso di cui trattasi possono essere avanzate dai seguenti soggetti realizzatori: 1) scuole pubbliche e scuole private paritarie; 2) soggetti privati del Terzo Settore, imprese sociali (cooperative sociali, onlus, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato) con esperienza documentata di almeno due negli ultimi cinque anni nei servizi socio-educativi per la prima infanzia; 3) soggetti privati (ditte individuali, s.r.l., s.n.c., s.p.a, ecc.) con esperienza documentata di almeno due anni, negli ultimi 5 anni, nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse, che dovranno pervenire al Comune di Isernia esclusivamente a mezzo Pec, è fissato alle ore 9 del prossimo 7 ottobre.

Si consiglia l’attenta lettura dell’Avviso e dei suoi allegati.