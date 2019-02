Un’ordinanza di custodia cautelare di applicazione degli arresti domiciliari è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia nei confronti di un 20enne di origini napoletane ma residente ad Isernia, ritenuto l’autore di una rapina avvenuta in una strada principale locale la sera del 17 gennaio scorso, ai danni di una donna isernina.

Le indagini, condotte dal citato Nucleo e coordinate dalla Procura della Repubblica di Isernia, furono avviate prontamente, allorquando la vittima, fortemente scossa per quanto le era appena accaduto, chiedeva aiuto ai Carabinieri che intervennero immediatamente sul posto avviando la raccolta di preziosi elementi investigativi. La donna aveva raccontato ai militari di essere stata strattonata da uno sconosciuto che le aveva asportato con violenza la borsa che conteneva una somma di denaro non ingente.

Aveva inoltre fornito una dettagliata descrizione ai Carabinieri del suo aggressore che, dopo averla derubata, l’aveva scaraventata a terra prima di fuggire. I militari, attraverso gli indizi raccolti, nonché dalla visione delle telecamere di videosorveglianza ubicate nella zona, sono riusciti a individuare l’indagato e proporne la custodia cautelare all’A.G.. Il soggetto, rintracciato dai Carabinieri in una zona della provincia dell’Aquila, è stato ristretto agli arresti domiciliari in provincia di Isernia, per il reato di rapina su ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Isernia.