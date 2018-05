Sabato 19 e domenica 20 maggio, ad Isernia, saranno allestiti due gazebo per consentire lo svolgimento di una consultazione fra la cittadinanza sul “Contratto di governo”.

Si tratterà di una sorta di referendum, che sarà aperto a tutti, non solo a chi possiede la tessera del partito. Ogni gazebo sarà provvisto di un’urna per la raccolta delle preferenze.

Sabato 19 maggio il gazebo sarà allestito in piazza Celestino V dalle ore 9 alle ore 13, presieduto dalla Consigliera regionale Filomena Calenda. Si parlerà con i cittadini per discutere e comunicare dei punti che compongono il contratto di governo Lega-M5S. Domenica 20 il gazebo sarà allestito in Piazza della Repubblica (stazione) sempre dalle ore 9 alle 13.