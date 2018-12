L’assessore alle attività produttive del Comune di Isernia, Emanuela Guglielmi, rende noto che il giorno dell’Immacolata Concezione, ossia sabato 8 dicembre, si terrà regolarmente il mercato settimanale nel centro storico, ancorché con qualche limitazione per alcune delle bancarelle solitamente collocate in piazza Andrea d’Isernia, che verrà parzialmente occupata per l’installazione di un’attività ludico-sportiva.

«Durante il periodo natalizio – ha dichiarato l’assessore Guglielmi –, vale a dire dal prossimo 8 dicembre al 6 gennaio del 2019, alcuni banchi di vendita del mercato, quelli che di solito sono disposti nella zona centrale della piazza Andrea d’Isernia, verranno dislocati altrove, per fare spazio a una pista per il pattinaggio su ghiaccio.

Resterà invariata l’attuale collocazione dei banchi nelle zone della piazza che non interferiscono con la pista medesima. La struttura per l’ice-skating-rink rappresenta un’importante attrattiva per il centro storico, con finalità motorie e aggregative, e sulla base dell’esperienza degli anni passati è certamente gradita ai cittadini durante le festività natalizie».