Nella notte tra il 16 e il 17 giugno scorsi, a Isernia, un autocarro adibito a lezioni di guida, è stato sottratto da ignoti. Il mezzo rubato è essenziale per le attività della scuola guida, utilizzato per le esercitazioni pratiche degli aspiranti autisti di veicoli pesanti. Il furto è avvenuto in un’area periferica della città. Dopo aver presentato formale denuncia, le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine, tuttavia le ricerche fino ad ora non hanno dato esito positivo. Difficile che possa aver fatto molta strada considerato che il mezzo è immatricolato solo per funzioni di scuola guida.

REDAZIONE