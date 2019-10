È scattata una denuncia a piede libero nei confronti di una donna 40enne, che lavorava come collaboratrice domestica in una casa di una anziana signora. Durante le pulizie, la donna, approfittando del proprio lavoro, si è impossessata di alcuni gioielli, custoditi nei portagioie della vittima, per un valore complessivo di circa 10.000 euro e li poi rivenduti ai compro oro.

La meticolosa attività di indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Isernia, a seguito della denuncia fatta dall’anziana, ha permesso di acquisire elementi rilevanti circa la responsabilità dei furti a carico della domestica.

Attraverso tradizionali indagini e accertamenti svolti dai Carabinieri sul conto della donna, hanno fatto emergere che la stessa, nonostante fosse formalmente assunta e con regolare retribuzione per l’attività di collaboratrice domestica, percepisse fraudolentemente anche il “Reddito di cittadinanza” di circa 600 euro mensili.

La donna denunciata all’Autorità Giudiziaria di Isernia, dovrà rispondere non solo del furto aggravato continuato dei gioielli ma anche del reato di truffa.