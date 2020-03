Come in avvenuto in tutta Italia, anche ad Isernia, nella serata di oggi, lunedì 9 marzo, è scoppiata una rivolta dei detenuti nel carcere di Ponte San Leonardo. La protesta sembra essere legata allo stop degli incontri con i familiari, alla richiesta di garanzie contro il contagio da Coronavirus e contro il sovraffollamento. In tutti gli istituti di pena la situazione è incandescente. Ad Isernia sono stati incendiati materassi e suppellettili e i detenuti sono saliti sul muro di cinta per protestare. Sul posto Carabinieri, Polizia, Finanza e Vigili del Fuoco. Momenti concitati, con le Forze dell’ordine che cercano di riportare la situazione alla normalità. Inizialmente si era diffusa la voce di una presunta evasione di alcuni uomini, ma non ci sono conferme in merito.