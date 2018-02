Numerosi gli argomenti all’ordine del giorno della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta stamani dal Prefetto di Isernia presso il Palazzo del Governo.

In apertura dell’incontro – alla presenza del Sindaco di Isernia, dei rappresentanti della provincia, dell’A.S.D. Gruppo Ciclistico Pentria e del Comitato provinciale CSAIN (Centri Sportivi Aziendali e Industriali), oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco – sono state esaminate e condivise le misure predisposte per assicurare lo svolgimento della IV^ edizione della gara ciclistica “Santa Maria della Pace”, in programma il prossimo 25 febbraio a Isernia in contrada Fragnete.

Nel prosieguo, sono state illustrate le “Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata”, adottate lo scorso 24 gennaio dal Ministro dell’Interno nell’ambito del quadro normativo delineato dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, in materia di “sicurezza delle città”, che introduce un nuovo modello di governance multilivello con un coinvolgimento dei diversi livelli di governo finalizzato alla realizzazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza urbana, anche attraverso la sottoscrizione di Patti tra Prefetti e Sindaci.

In particolare, le “Linee generali”, nel definire la cornice di riferimento delle politiche per la sicurezza integrata, individuano come temi prioritari lo scambio informativo tra la Polizia locale e le Forze di Polizia presenti sul territorio, l’interconnessione delle sale operative, l’uso in comune dei sistemi di controllo tecnologico sul territorio e l’aggiornamento professionale integrato per gli operatori delle Polizia locale e delle Forze di Polizia.

Al riguardo, su sollecitazione del Prefetto, il sindaco del comune capoluogo e i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine hanno assicurato la massima collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi indicati dalle recenti direttive ministeriali, la cui realizzazione contribuirà ad incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e la vivibilità dei territori.

Successivamente, sempre sulla base di recenti indicazioni del Ministero dell’Interno, è stato fatto il punto della situazione in merito al fenomeno delle aggressioni ai danni del personale dei servizi di trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale, a seguito di alcuni episodi verificatisi in diverse città d’Italia: in proposito, pur prendendo atto che in provincia di Isernia non sono state segnalate situazioni di questo tipo, come confermato sia dalle Forze di Polizia che dai rappresentanti delle Ferrovie e del trasporto pubblico locale, si è convenuto di mantenere elevata l’attenzione intensificando l’attività di prevenzione e controllo.