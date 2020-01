Redazionale (informazione aziendale)

Se sei alla ricerca di un posto speciale dove festeggiare un evento importate, la tua scelta non puo’ che ricadere sul ristorante pizzeria Napul’è!

Il locale di Enzo Di Natale e di sua moglie Domenica Porcelli, è situato nel centro di Isernia, lungo il centralissimo Corso Garibaldi, al civico 63. Napul’è, è il luogo ideale dove celebrare: anniversari di matrimonio, battesimi, comunioni, feste di compleanno, 18 anni, feste di laurea, meeting aziendali o qualsiasi altra ricorrenza importante.

Grazie allo staff preparato e disponibile, ogni tuo desiderio diventerà realtà! Un ambiente moderno ed accogliente, adatto ad eventi di ogni genere, ti regalerà una cena o un pranzo indimenticabili, da vivere insieme alle persone più care.

Per Enzo e Domenica, titolari dell’attività, un cliente soddisfatto è la miglior pubblicità. Questo fa si che ogni evento venga realizzato curando ogni dettaglio e non lasciando nulla al caso. L’obiettivo è dare sempre il meglio per rendere ogni occasione un vero successo.

Il ristorante pizzeria Napul’è offre una pizza napoletana di tutto rispetto utilizzando prodotti di altissima qualità: da leccarsi i baffi! Inoltre, per i più esigenti, c’è un menù alla carta che comprende piatti tipici della gastronomia italiana, una vera e propria esperienza gastronomica.

I piatti vengono preparati con meticolosa cura dallo chef che, sapientemente, mescola i sapori della tradizione partenopea al gusto delle specialità mediterranee, utilizzando esclusivamente prodotti di qualità eccelsa. Napul’è, è aperto dal martedì al venerdì, il riposo settimanale è di lunedì.

Con Enzo e Domenica il tuo evento non sarà mai banale. Affidati a Napul’è per trasformare le tua ricorrenza in un giorno indimenticabile!