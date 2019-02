Redazionale (informazione aziendale)

Siete arrivati a Isernia e volete mangiare qualcosa di veramente buono? Avete voglia di mangiare un’ottima pizza o preferite assaggiare specialità di pesce? Senza indugiare più di tanto, parcheggiate la macchina e fatevi tentare dalle prelibatezze culinarie del ristorante pizzeria “Napul’è”.

Inaugurato nell’agosto del 2018, il locale di Enzo Di Natale e di sua moglie Domenica Porcelli, è diventato subito un punto di riferimento per i buongustai isernini e per chi proviene dai paesi limitrofi. Se siete amanti della vera pizza napoletana, “Napul’è” è il posto giusto per voi, non importa se siete carnivori o vegani, amanti dei sapori tipici o alla ricerca di qualcosa di più particolare, innovatori o tradizionalisti, ce n’è per tutti i gusti. Il locale si trova lungo corso Garibaldi, in una zona centralissima, dove sarete accolti in un ambiente giovane e moderno per gustare pizze superlative e specialità della buona cucina italiana.

Enzo e Domenica, insieme a tutto lo staff, vi faranno sentire come a casa vostra non deludendo le vostre aspettative. Potrete scegliere la pizza che più vi solletica l’appetito: soffice e fragrante, cotta al forno come vuole la tradizione, così mantiene quella naturale e morbida croccantezza che la contraddistingue. Ricoperta esclusivamente da ingredienti di altissima qualità. Le vostre papille gustative sono avvisate, una volta dato il primo morso sarà difficile fermarsi.

“Napul’è” è aperto anche a pranzo dal martedì al venerdì, il riposo settimanale è di lunedì. Anche a pranzo, per chi lo desidera, è possibile godersi una buona pizza. Ovviamente non solo pizza, il benessere della gola richiede anche deliziosi primi e secondi di carne o pesce preparati con maestria per farvi vivere un’esperienza culinaria unica nel suo genere. I piatti vengono preparati con meticolosa cura dallo chef che, sapientemente, mescola i sapori della tradizione partenopea al gusto delle specialità mediterranee, utilizzando esclusivamente prodotti di qualità eccelsa.

“Napul’è” è il luogo ideale dove festeggiare ogni tipo di cerimonia: battesimi, comunioni, compleanni, cresime, feste di laurea, anniversari etc… Lo staff sarà a vostra completa disposizione per organizzare al meglio qualsiasi tipo di evento rendendolo unico.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità dei tavoli e per organizzare i vostri eventi non esitate a chiamare al numero 388/3673582 oppure visitate la pagina Facebook https://www.facebook.com/napuleisernia/.