“E luce fu, per dirla con una battuta”. E’ stata ripristinata l’illuminazione stradale in via Santo Spirito. Finalmente dopo alcuni giorni di attesa i lampioni stradali sono tornati in funzione. I giorni trascorsi con le strade al buio e le relative proteste da parte dei residenti posso essere messi definitivamente alla spalle. La segnalazione fatta attraverso il nostro giornale telematico ha sortito l’effetto sperato.