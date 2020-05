A seguito della progressiva ripartenza di buona parte delle attività produttive e la riapertura di cantieri nel settore edile della provincia di Isernia, l’Arma dei Carabinieri a seguito del D.P.C.M. del 26 aprile, sta effettuando una serie di controlli preventivi allo scopo di verificare l’osservanza delle precauzioni indispensabili per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e contenere quindi la diffusione del Coronavirus.

A tale riguardo il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, in sinergia con l’Arma Territoriale, stanno eseguendo controlli presso diversi luoghi di lavoro della provincia, già autorizzate a riprendere le attività e per verificare il rispetto delle misure precauzionali di contenimento del contagio, indicate nel protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro siglato tra il governo e la parti sociali.

In tale specifico settore le verifiche proseguiranno, stimolando quindi le corrette procedure organizzative e gestionali delle ditte e il senso di responsabilità già dimostrato da tutti, ivi compreso i datori di lavoro, anche in occasione delle stringenti misure di contenimento della mobilità imposta a tutta la cittadinanza sin dai primi giorni del mese di marzo.