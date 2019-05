Con apposito Avviso Pubblico, il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha invitato gli interessati ad aderire al progetto «Bounce Forward» finalizzato al rilancio socio-economico del centro storico e che prevede la realizzazione di “Pop-up shops” (negozi/laboratori).

Potranno essere presentate manifestazioni d’interesse da parte di:

a) privati proprietari di immobili nel centro storico che dispongano di locali utilizzabili per usi commerciali, artigianali o professionali da conferire a titolo gratuito per il semestre corrente dal 15 agosto 2019 al 15 febbraio 2020 al fine di consentire la sperimentazione dei pop-up shops di cui in premessa. Decorso il semestre di sperimentazione, i locali potranno essere ceduti in locazione/vendita agli operatori economici interessati o anche al Comune di

Isernia (condizionatamente al reperimento dei relativi fondi – già richiesti -). I proprietari dovranno dichiarare di:

• segnalare i locali disponibili, con tutti i relativi dati identificativi;

• fornire agli operatori economici o aspiranti tali, nonché hobbisti, tutte le informazioni necessarie per poter valutare la fattibilità di utilizzo dei locali proposti in locazione;

• stipulare contratti di locazione gratuiti, per il semestre considerato;

b) operatori economici o aspiranti tali, nonché hobbisti interessati a sperimentare la localizzazione di attività commerciali o artigianali o professionali nel centro storico, per il semestre sopra indicato. L’auspicio è che, decorso il periodo di sperimentazione, le attività restino stabilmente collocate nell’ambito urbano considerato;

c) associazioni ed altri soggetti collettivi disposti a localizzare le proprie sedi nel centro storico.

Tutti gli interessati (proprietari, operatori economici e associazioni) dovranno dichiarare di:

• aver preso visione della deliberazione del Comune di Isernia di approvazione del progetto «Bounce Forward»;

• collaborare fattivamente con il Comune di Isernia per un’efficace gestione del progetto.

Le manifestazioni d’interesse vanno inoltrate tramite pec al Comune di Isernia ([email protected]) entro il 12 giugno 2019.