Il vicesindaco del Comune di Isernia, Cesare Pietrangelo, nel ricordare che lo scorso mese di giugno era scaduto il termine per poter beneficiare della riduzione del costo di allaccio all’attuale rete del metanodotto, rende noto che il dipartimento della “2i Rete Gas” ha valutato positivamente la richiesta di proroga avanzata dall’assessorato comunale ai lavori pubblici.

Infatti, “2i Rete Gas” ha confermato fino al 31 dicembre del corrente anno l’agevolazione dei costi, con uno sconto altissimo che riduce le spese da euro 1.500 a euro 200, oltre Iva, per ogni nuovo allaccio. La riduzione è valida per tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, e riguarda sia la rete metanifera esistente sia quella in costruzione.