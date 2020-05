Nella giornata in cui si festeggia San Pietro Celestino papa, il direttore regionale supplente dei Musei Molise, Lucia Arbace, e il direttore del Museo nazionale del paleolitico d’Isernia, Enza Zullo, sono liete di annunciare la riapertura della struttura museale di località ‘La Pineta’.

Da martedì, il Museo del paleolitico osserverà il consueto orario di apertura al pubblico (ore 8.15 – 18.45), grazie alla preziosa attività dei funzionari tecnici e amministrativi in stretta collaborazione con tutto il personale della stessa direzione.



In attuazione di quanto previsto dalle indicazioni contenute nelle linee guida della Direzione generale Musei del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per garantire la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori e dei visitatori in ordine all’attuale emergenza sanitaria causata dal virus Covid 19, la ripartenza sperimentale delle nuove attività museali vedrà una relazione nuova tra museo e visitatore.



Le nuove modalità di accesso con un unico percorso di visita sono state adottate d’intesa con il Medico competente, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.