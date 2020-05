La galleria Spazio Arte Petrecca riapre al pubblico dopo i mesi di lockdown proponendo un’esposizione del responsabile dello spazio Gennaro Petrecca che presenterà ‘Quarantena’, la collezione elaborata durante l’emergenza.

“Le sue opere – spiega la curatrice Carmen D’Antonino – rappresentano la creatività della mente in un tempo sospeso come quello appena attraversato. Un tempo segnato dal nuovo stato sociale dell’arte in cui tutto è fermo: i musei, le gallerie, il mondo della cultura. Ma allo stesso tempo quello degli spazi mentali no, perché sono liberi e infiniti, come è infinito lo spazio in rete. Usiamo quindi i nostri pensieri e la nostra creatività per arrivare nei luoghi di lavoro degli artisti contemporanei e nelle menti di ognuno di noi”.

L’esposizione sarà disponibile a partire dal giorno 27 maggio 2020 dalle ore 18.00. Non ci sarà il consueto vernissage per motivi di sicurezza sanitaria nel rispetto delle norme vigenti in tema di Covid 19 e le visite saranno contingentate o su prenotazione.

Inoltre, alle ore 21.00 la curatrice Carmen D’Antonino condurrà, sulla pagina Facebook Zr WebTv-Zona Rossa, la rubrica ‘Pillole d’arte’. Sarà questa l’occasione per presentare l’esposizione in diretta streaming.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare ai seguenti numeri: 345.5068036 – 3319463240