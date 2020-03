L’assessore all’istruzione del Comune di Isernia, Sonia De Toma, informa che, con Avviso Pubblico dello scorso 17 marzo, consultabile sul sito web comunale, sono stati resi noti i criteri e le modalità per la concessione di borse di studio in favore degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, per l’anno scolastico 2019/2020.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 22 maggio, salvo differimento a causa dell’emergenza Covid-19. Le istanze, da redigersi utilizzando esclusivamente il “modello A” (allegato al bando), dovranno pervenire al Comune di Isernia attraverso una delle modalità previste nel menzionato Avviso Pubblico, di cui si consiglia l’attenta lettura.

Insieme alla domanda, dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

– certificazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza;

– copia del codice fiscale dell’alunno;

– copie dei documenti di riconoscimento, in corso di validità, dell’alunno e del genitore/legale rappresentante dell’alunno.

Sulla base delle richieste utili, sarà stilata una graduatoria da inviare al “Servizio sistema integrato dell’istruzione e della formazione professionale” della Regione Molise. Area degli allegati