«L’acqua, come l’aria, è il bene pubblico più importante e, quindi, necessita di continua tutela e rispetto da parte di tutti». Con questa premessa, l’assessore Cesare Pietrangelo ha reso noto che a breve inizieranno i lavori di fornitura e posa in opera d’una recinzione perimetrale, in orso grill, intorno alla stazione di pompaggio in località Ponte san Leonardo.

«Si tratta d’un punto nevralgico dell’intero acquedotto cittadino – ha detto Pietrangelo –, costituito dalla confluenza delle acque provenienti dalla sorgente e dai pozzi di San Martino, da un serbatoio vasca di calma e dalla stazione di pompaggio-sollevamento che alimenta l’intera città.

Per la funzione che svolge, quest’area è di preminente interesse pubblico-strategico e, come tale, è dovere dell’amministrazione salvaguardarla e proteggerla interdicendone l’accesso, che sarà consentito solo agli addetti ai lavori, garantendo in tal modo un’adeguata tutela dell’acqua e, conseguentemente, della salute pubblica».