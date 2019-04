Nei prossimi giorni, i cittadini che non hanno ancora provveduto al ritiro del mastello giallo per la raccolta differenziata porta-a-porta del multimateriale, riceveranno una lettera con la quale saranno invitati a provvedere in tal senso.

Dopo oltre un anno dall’avvio della distribuzione di tale contenitore, infatti, sono ancora numerose gli utenti che devono effettuarne il ritiro, e per questo saranno ampliati gli orari di apertura dello ‘Sportello differenziata’ allestito presso l’ex scuola media Andrea d’Isernia di via Pascoli (dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 12; dal lunedì al venerdì anche dalle ore 15 alle 17).

Oltre ai mastelli gialli per il multimateriale – ossia per la raccolta della carta, del cartone, dei metalli e degli imballaggi in plastica –, si ricorda che sono in distribuzione il sottolavello aerato e la fornitura annuale dei sacchi biodegradabili-compostabili per il conferimento dei rifiuti organici, contenitori acquistati dal Comune di Isernia con due finanziamenti, uno regionale e uno intercomunale, che hanno consentito di fornire alla cittadinanza un ‘kit differenziata’ completo per il porta-a-porta.

Gli interessati sono invitati ad un sollecito ritiro dell’attrezzatura, provvedendo entro 60 giorni dal ricevimento della lettera e verificando, inoltre, se abbiano già la disponibilità degli altri contenitori dell’umido, del vetro e del secco residuo. L’esposizione dei rifiuti senza il corrispondente mastello, infatti, comporterà il mancato ritiro da parte degli operatori e la segnalazione agli organi competenti, con eventuale irrogazione di sanzione.