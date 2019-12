La Proloco Città di Isernia, con il patrocinio del Comune, assessorato alla cultura e turismo, ha organizzato la quinta edizione del “Mercatino di Natale”, che si terrà dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Il mercatino prevede l’allestimento di venti casette in legno posizionate lungo Corso Garibaldi e Piazza della Repubblica. Coloro che vogliono ottenere una delle casette dovranno farne richiesta alla proloco via e-mail ([email protected]). Le casette in legno saranno assegnate, a insindacabile giudizio dell’organizzazione, secondo l’arrivo della data dell’accredito del bonifico sul conto dedicato alla Pro Loco.