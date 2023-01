Questa mattina, a partire dalle ore 9:30, l’associazione Plastic Free Onlus, con il patrocinio del Comune di Isernia e in collaborazione con l’assessorato all’ambiente, organizza una nuova giornata ecologica nella zona di contrada Le Piane (lato piscina comunale/ex terminal autobus). Proseguono, in tal modo, le azioni di pulizia dell’ambiente, localizzate in particolari zone del territorio cittadino dove si registra la maggior presenza di rifiuti abbandonati lungo le strade comunali e nelle aree circostanti.

“Plastic Free o.d.v. onlus” è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. In pochissimo tempo ha coinvolto in tutta Italia milioni di volontari e, con oltre mille referenti regionali e provinciali, è ormai accreditata fra le più importanti e concrete associazioni operanti su questa tematica.

Plastic Free è impegnata sul campo anche attraverso attività di sensibilizzazione nelle scuole, con progetti destinati ad alunni delle classi primarie e secondarie, oltre alla pianificazione e programmazione di eventi in collaborazione con i Comuni ed altri enti locali che hanno sottoscritto appositi protocolli d’intesa.

Il Comune di Isernia è, appunto, uno degli enti aderenti alla rete Plastic Free e sostiene e promuove tutte le iniziative tese a sensibilizzare i cittadini riguardo a una maggiore tutela dell’ambiente e a un maggiore rispetto della natura: ricordiamo che i rifiuti abbandonati non piovono certo dal cielo ma vengono depositati indiscriminatamente dalla mano di cittadini, concosti e oneri di recupero per lo smaltimento che gravano su tutta la comunità.