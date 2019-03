L’ associazione Rom In Progress in collaborazione con l’associazione Romni e la cooperativa sociale il Geco, organizza la quarta edizione del Festival culturale Rom e Sinti, che si terrà presso l’auditorium UNITA’ D’ ITALIA (ISERNIA) 8 APRILE 2018 ALLE ORE 17:00 .

In occasione della giornata mondiale dei Rom e Sinti è stato organizzato, per il quarto anno consecutivo, il Festival della cultura Rom e Sinti.

Il fine è quello di valorizzare le risorse artistiche e culinarie della comunità rom e sinti per far conoscere la bellezza di un popolo, purtroppo a molti sconosciuta, proponendo esempi positivi di integrazione nel tessuto sociale, mostrando pertanto l’altra faccia della medaglia; con ciò infatti si intende dar risposta ai molteplici pregiudizi e stereotipi che, oggi cosi come ieri, tendono ad oscurare e macchiare la comunità Rom, sfociando sempre più nell’antiziganismo: specifica forma di razzismo e discriminazione nei confronti di Rom e Sinti.

Tale iniziativa nasce per coinvolgere la città isernina favorendo un incontro con le comunità rom, con lo scopo di creare ponti culturali e promuovere il nostro territorio. All’ interno della giornata abbiamo previsto diversi momenti.

La presentazione del programma DISCRIKAMIRA, finanziato dalla direzione generale della giustizia della Commissione europea, sviluppa azioni di formazione rispetto all’antiziganismo, destinate in particolar modo a professionisti nel campo giuridico come ad esempio avvocati, agenti di polizia e professionisti dei mass media. Parimenti coinvolge anche la popolazione rom attraverso attività di informazione e formazione per la conoscenza e la consapevolezza dei diritti e dei doveri.

Tale progetto ha anche il fine di promuovere la creazione di un programma specifico di assistenza legale gratuita per le vittime di reati di odio e discriminazione, nonché una formazione congiunta per gli avvocati attraverso le loro associazioni professionali.

Il programma prevee diversi momenti:

a condurre la serata del festival Piergiorgio Zacchia e Rossella D’Orsi

-Sfilata uomo/donna di alta moda della Stilista Sara Cetty

(presentazione della nuova collezione uomo primavera /estate 2019 -CONTAMINAZIONE IN MOVIMENTO )

-Ospiti ( artisti- musicisti ) importanti della cultura rom e sinti

ROCCO GITANO

EODORO DE ROSA

PAMELA GUARNIERI

GIUSEPPE SARACHELLO

– Esibizione di artisti Rom e Sinti

YURI SPINELLI

GIUSE’ BARBETTA

MAX SPADA

PASQUALE DI ROSA

REGINA SPADA

TONY SPECIALE

– Con la partecipazione speciale Giuseppe y Rosella della scuola di danza Alma Negra

– Buffet con prodotti tipici della tradizione culinaria Rom e Sinti.