È stato pubblicato, all’albo pretorio online del Comune di Isernia, l’Avviso per l’attivazione di servizi educativi per la prima infanzia, di cui alla delibera di Giunta comunale n. 151 dell’8 ottobre scorso.

La manifestazione di interesse consiste nell’avanzare uno o più progetti per la realizzazione di servizi educativi, in collaborazione con il Comune, come di seguito individuati:

● un servizio di Micro Nido presso la struttura comunale di via Umbria (ex Asilo Nido);

● fino a un massimo di tre servizi di Sezione Primavera, in sedi idonee da individuarsi a carico del proponente.

«I soggetti interessati che rientrino nelle tipologie previste all’art. 5 dell’Avviso, – ha spiegato l’assessore comunale alle politiche sociali Pietro Paolo Di Perna – possono presentare manifestazioni di interesse a realizzare uno o più Servizi Educativi per l’Infanzia, ubicati nel territorio del Comune di Isernia e relativi all’anno educativo 2020-2021.

Evidenzio come fra i servizi da attivare ci sia quello del Micro Nido, ossia l’ex Asilo Nido – ha aggiunto l’assessore Di Perna –, che tornerà a funzionare dopo non pochi anni di inattività. Lo ritengo un segnale importante, teso a voler contemperare le esigenze dei genitori con quelle dei bimbi che saranno positivamente stimolati dall’interazione con altri bambini.

Per ogni progetto presentato dai Comuni e ammesso al finanziamento – ha concluso Di Perna –, la Regione Molise concederà un finanziamento proporzionato al numero di bambini frequentanti e alla durata giornaliera del servizio. La proporzione varia da un minimo di euro 15.000 fino ad un massimo di 35.000 euro».

Agli interessati si consiglia l’attenta lettura dell’Avviso, disponibile sulla homepage del sito web del Comune di Isernia. La manifestazione di interesse, redatta sulla modulistica allegata all’Avviso, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo Pec, all’indirizzo comuneisernia@pec.it, entro il termine perentorio delle ore 9:00 del prossimo 21 ottobre.