L’assessore comunale al patrimonio, Emanuele Guglielmi, informa che è stato pubblicato l’Avviso per la locazione dell’immobile denominato palazzo De Baggis, ubicato in corso Marcelli. Il canone di locazione mensile, fissato a base d’asta, è pari a 1.200,00 euro. Gli interessati dovranno presentare offerte in aumento, da far pervenire al Comune entro le ore 12 del prossimo 25 ottobre.

«Il palazzo ricade in zona classificata di interesse storico-ambientale – ha affermato l’assessore Guglielmi – e si sviluppa su due livelli: un piano terra rialzato e un primo piano; per una superficie interna complessiva di circa 245 mq. L’edificio ha recentemente subito un intervento di adeguamento igienico-funzionale, mentre in passato fu sottoposto a consolidamento post-sisma mediante il rifacimento di alcune parti strutturali. L’immobile sarà locato per uso uffici o attività commerciali, con tassativa esclusione di finalità abitative».

La durata dell’affidamento della locazione è di 6 anni. Il canone mensile sarà annualmente soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat. Le spese contrattuali saranno a totale carico dell’aggiudicatario. Per ogni altra informazione, si consiglia l’attenta lettura dell’Avviso (consultabile su sito web del Comune di Isernia: comuneisernia.asitechspa.it) al quale sono allegati i modelli per l’istanza e per l’offerta.